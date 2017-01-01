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«В школе на Турбинной улице ученики массово отравились неизвестным газом (фото, видео)»

началось в колхозе утро. То фонарики взрываются, то бомбы в доме, то псих деревню сжег, то газ в школе

В прошлом году в этой же школе ученик старших классов распылил газ из газового баллончика. Дети кашляли, но директор школы ситуацию замяла. Так что ничего удивительного, что история повторяется.