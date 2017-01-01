В Купчино у студентки из Татарстана "сняли порчу" на 40 тысяч рублей

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Обсуждение темы:

«В Купчино у студентки из Татарстана "сняли порчу" на 40 тысяч рублей»

Неzнайка. 06.04 13:38 [ + 2 – ]

Что то в последнее время про таратастан разговору много, к чему бы это...Одна чернота другую нагрела..

dexter 06.04 14:06 [ + 0 – ]

Татары никогда к черноте не относились. Зря вы так.

dexter 06.04 14:07 [ + 0 – ]

А цыган цыкать надо основательно, это ДАААА !

арнольд питерский 06.04 14:17 [ + 0 – ]

