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«В Ленобласти две мошенницы обманным путем похитили у 80-летней дачницы 60 тысяч рублей»

Сергей Григорьев 06.04 17:52 [ + 1 – ]

"За рулем иномарки находился седоволосый мужчина лет 50-ти, с усами."



Вот уж не думал что полтос на такую мелочь позарится.