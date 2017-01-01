Обсуждение темы:

«В связи с проведением акции памяти станцию метро "Технологический институт" закроют в 17.00 »

Предлагаю каждый день закрывать ее на один час, чтобы люди постоянно помнили об этом событии.

Тоскливый Дятел Терпило 06.04 13:29 [ + 0 – ]

Не хочу, чтобы мой предыдущий коммент расценили как глумление над памятью погибших, но считаю, что закрывать станцию и проводить митинг в данном месте, крайне неудобно для горожан. Люди и так натерпелись неудобств. Вполне можно было бы собраться на Дворцовой площади, причем в более позднее, рабочее время, зажечь свечи, почтить минутой молчания.