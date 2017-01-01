Приезжего из Мурманской области нашли повешенным в шкафу в Сестрорецке

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Обсуждение темы:

«Приезжего из Мурманской области нашли повешенным в шкафу в Сестрорецке»

Hиф-Hиф 06.04 13:05 [ + 2 – ]

мир суров. кто в шкафе повесился, кто в бане поскользнулся

Тоскливый Дятел Терпило 06.04 13:22 [ + 0 – ]

Кому суждено быть повешенным, уже не утонет.