На Костюшко преступники избили 92-летнего старика и похитили у него 20 тысяч рублей

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 5 апреля около часа дня двое преступников, позвонив, вошли в одну из квартир дома 98 на улице Костюшко, где руками избили 92-летнего хозяина, связали ему руки скотчем и, совершив хищение 20 тысяч рублей, с места происшествия скрылись.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полиция принимает все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем в Московском районе Петербурга неизвестные злоумышленники избили пожилого хозяина квартиры, связали ему руки скотчем и похитили деньги.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 5 апреля около часа дня двое преступников, позвонив, вошли в одну из квартир дома 98 на улице Костюшко, где руками избили 92-летнего хозяина, связали ему руки скотчем и, совершив хищение 20 тысяч рублей, с места происшествия скрылись.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полиция принимает все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.Напомним, ранее мы писали о том, что в Сестрорецке негодяй под видом мастера ЖЭКа украл у 91-летнего старика 30 тысяч рублей.





