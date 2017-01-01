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Полиция задержала двух мигрантов, которые в День всех влюбленных ограбили продуктовый магазин на Софийской улице

18:23
Тэги: разбой, оружие, угрозы, нападения, задержания, купчино, фрунзенский район
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Тэги: разбой, оружие, угрозы, нападения, задержания, купчино, фрунзенский район
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Общество
Обсуждение темы:
«Полиция задержала двух мигрантов, которые в День всех влюбленных ограбили продуктовый магазин на Софийской улице»
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смерч 06.04 18:44 [ + 2 ]

Без комментариев.Границы упразднить,все люди братья.

capa 06.04 19:44 [ + 4 ]

когда же этих тварей начнут отстреливать?

НЕСТОР 06.04 20:50 [ + 1 ]

сара, кремлёвская власть скорее нас будет отстреливать.

Брежнев 06.04 21:35 [ + 0 ]

Каждый день в метро трындят о необходимости сообщать по 112 об обнаружении подозрительных вещей либо людей.
Давайте заипём родную полицию сообщениями о каждом "обнаруженном" в метре чурке! (Людь это или весчь - вопрос спорный).
И это не будет ложным сообщением, поскольку вся эта пакость, как показывает кровавая практика, подозрительна.

Всего комментариев - 4

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