Обсуждение темы:

«Полиция задержала двух мигрантов, которые в День всех влюбленных ограбили продуктовый магазин на Софийской улице»

Каждый день в метро трындят о необходимости сообщать по 112 об обнаружении подозрительных вещей либо людей.

Давайте заипём родную полицию сообщениями о каждом "обнаруженном" в метре чурке! (Людь это или весчь - вопрос спорный).

И это не будет ложным сообщением, поскольку вся эта пакость, как показывает кровавая практика, подозрительна.