Под покровом ночи злоумышленник похитил из сейфа отделения связи в Ленобласти около 150 тысяч рублей

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«Под покровом ночи злоумышленник похитил из сейфа отделения связи в Ленобласти около 150 тысяч рублей»