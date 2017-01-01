Под покровом ночи злоумышленник похитил из сейфа отделения связи в Ленобласти около 150 тысяч рублей
18:40
Тэги: почта, кража, ленобласть
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«Под покровом ночи злоумышленник похитил из сейфа отделения связи в Ленобласти около 150 тысяч рублей»
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