В Ленобласти педофил, напоивший и изнасиловавший свою падчерицу, 11 лет проведет в колонии строго режима

Инцидент произошел в Приозерском районе прошлой осенью.

Инцидент произошел в Приозерском районе прошлой осенью.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 9 октября 2016 года в квартире одного из домов поселка Суходолье. В ходе совместного распития алкогольных напитков, доведя несовершеннолетнюю дочь своей жены до беспомощного состояния, 27-летний извращенец совершил с потерпевшей насильственный половой акт, а также иные насильственные действия сексуального характера.



По факту было возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование несовершеннолетней" и "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней". Мужчина был задержан. Свою вину он не признал, выдвинул иную версию произошедшего.



"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в ведомстве.



Напомним, Суд Приозерского района Ленинградской области вынес приговор в отношении 27-летнего мужчины, который осенью прошлого года изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 9 октября 2016 года в квартире одного из домов поселка Суходолье. В ходе совместного распития алкогольных напитков, доведя несовершеннолетнюю дочь своей жены до беспомощного состояния, 27-летний извращенец совершил с потерпевшей насильственный половой акт, а также иные насильственные действия сексуального характера.По факту было возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование несовершеннолетней" и "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней". Мужчина был задержан. Свою вину он не признал, выдвинул иную версию произошедшего."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в сауне у Сенной площади неустановленные мужчины занимались сексом с несовершеннолетней девочкой.





