Пьяный мужчина сжег деревню в Ленобласти из-за новостей о теракте в метро Петербурга
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Общество
видимо, моджахеды квартировали в избе самого поджигателя, коли он именно ее и поджег. Наградить его за самоотверженную борьбу с неверными!
Мужика срочно десантировать на апрашку, там ему работы не початый край...
И вот такой электорат будут решать, кого избрать во власть.
"он хату спалил и пошёл воевать чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать"
http://www.fontanka.ru/2017/04/06/066/
http://www.fontanka.ru/2017/04/06/066/
Забойный материал на тему.
Мужик поджег не только свой дом, но и все остальные тоже.
Последний раз с этой деревней такое проделали немцы в 43 году.
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garikgro 11:21, 21 марта
на новости
я представляю, водиле- в баню гони давай заебали тут уже.... в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»