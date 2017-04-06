Пьяный мужчина сжег деревню в Ленобласти из-за новостей о теракте в метро Петербурга

Сначала он поджег свой дом, потом огонь перекинулся на соседские постройки.

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Обсуждение темы:

«Пьяный мужчина сжег деревню в Ленобласти из-за новостей о теракте в метро Петербурга»

Hиф-Hиф 06.04 12:32 [ + 8 – ]

видимо, моджахеды квартировали в избе самого поджигателя, коли он именно ее и поджег. Наградить его за самоотверженную борьбу с неверными!

Неzнайка. 06.04 12:53 [ + 7 – ]

Мужика срочно десантировать на апрашку, там ему работы не початый край...

Тоскливый Дятел Терпило 06.04 13:31 [ + -1 – ]

И вот такой электорат будут решать, кого избрать во власть.

МИФОДИЙ 06.04 16:29 [ + 0 – ]

"он хату спалил и пошёл воевать чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать"

Hиф-Hиф 06.04 16:57 [ + 2 – ]

http://www.fontanka.ru/2017/04/06/066/

http://www.fontanka.ru/2017/04/06/066/





Забойный материал на тему.



Мужик поджег не только свой дом, но и все остальные тоже.

Последний раз с этой деревней такое проделали немцы в 43 году.