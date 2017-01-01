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«Официально: в доме на Товарищеском обезвредили взрывное устройство (фото)»

Ждал этой новости всю ночь. Ну не могло быть по другому. Нету мышления и в шахматы никто не играет. как все топорно и скоро сделано. У кого есть сомнения во взрыве в метро???