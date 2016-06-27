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«Вандалы разгромили могильные плиты на старообрядческом кладбище в Петербурге»

Вандалы - подонки! Если у сволочей прыти девать некуда? Иди воюй с аульными макаками! Чем вам надгробия старообрядческие помешали?