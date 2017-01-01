Мусульманина, по ошибке заподозренного в теракте в петербургском метро, уволили с работы

Его работодатель в Нижневартовске объяснил свое решение просьбой правоохранительных органов.

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Обсуждение темы:

«Мусульманина, по ошибке заподозренного в теракте в петербургском метро, уволили с работы»

Всезнайка 06.04 11:40 [ + 0 – ]

Ещё вчера это прочли..это уже не новость.

Тоскливый Дятел Терпило 06.04 11:44 [ + 0 – ]

И как человеку жить дальше, без средств к существованию?