Обсуждение темы:

«Дмитрий Медведев распорядился создать группы быстрого реагирования по защите метрополитена »

Какие своевременные и адекватные меры!



Подстать и в развитие принятым 6 лет назад.



!Медведев неожиданно нагрянул на Киевский вокзал и удивился: милиционеры не ходят, металлоискателей нет"



Подробнее: http://www.newsru.com/russia/10feb2011/vokzal.html

