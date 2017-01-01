В центре Ростова-на-Дону рядом со школой прогремел взрыв, есть пострадавший (фото, видео)

Территория оцеплена, на месте работают взрывотехники.

Территория оцеплена, на месте работают взрывотехники. "Ростов-на-Дону Главный" в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, о ЧП сообщает ГТРК "Дон-ТР" и "Блокнот Ростов-на-Дону" .



"Возле пятой школы (гимназии), на Садовой произошел взрыв, взорвался пакет в 7 часов утра. Мужчине-дворнику оторвало руку. Родителей предупредили", - сказано в паблике "Ростов-на-Дону Главный".







Позже в группе появились подробности: "Социалистическая перекрыта от Февраля до Кировского. Все спецслужбы там. Говорят, мужик нес пакет, уронил его, в результате чего произошел взрыв. Вроде оторвало руку, были слышны крики. Так же говорят, что и в самой школе там нашли взрывчатку".



"Блокнот Ростов-на-Дону" публикует другую версию - по данным журналистов, дворник нашел бесхозную сумку, которая взорвалась. Одновременно с этим на сайте "Яндекс.Карты" появилась информация, что в этом районе перекрыли движение из-за пожарных. Движение транспорта по улице Социалистическая перекрыто от 7 Февраля до улицы Кировского, пишет Newsru.com.



"Интерфакс" сообщает, что пострадавшему 46 лет. В результате взрыва ему оторвало кисть правой руки и палец на левой руке. Также он получил ранение в живот, сообщил агентству источник в правоохранительных структурах региона. Сайт don24.ru сообщает, что пострадавшего увезла скорая. Фото с места происшествия появились в Сети.



По данным Life.ru , пострадавший - сторож. Он обходил территорию и заметил подозрительный предмет. После взрыва его госпитализировали в тяжелом состоянии.



Между тем РБК со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа Росгвардии сообщает, что пострадавший - "мужчина без определенного места жительства", который "нашел пакет и решил проверить его содержимое", в результате чего ему оторвало кисть руки.







Очевидцы сообщили, что дворник поднял фонарик и тот взорвался, сообщается в паблике "Ростов-на-Дону Главный". Позднее эту версию подтвердили в Росгвардии. По данным службы, под фонарик было замаскировано самодельное взрывное устройство (СВУ), передает ТАСС.



Информацию о взрыве подтвердили источники ТАСС в правоохранительных структурах региона. По их данным, инцидент произошел около 07:00 по московскому времени в районе улицы Социалистическая. "По предварительным данным, пострадал мужчина, которому оторвало пальцы на руке", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.



Источник "Интерфакса" передает, что, по предварительной версии, мужчина шел по улице и увидел пакет, в котором лежал фонарик: "Он нажал на кнопку и произошел взрыв. Ему оторвало пальцы руки". На месте работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего, добавил собеседник.



На место происшествия выехали взрывотехники областного управления Росгвардии. Саперам предстоит обследовать место взрыва на предмет обнаружения других взрывоопасных предметов, а также установить тип и мощность взрывного устройства, сообщили "Российской газете" в пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области.



В связи с происшествием занятия в школе, рядом с которой произошел взрыв, отменены, школа оцеплена, родителям разослали смски, сообщает сетевое издание "Большой Ростов" .



Напомним,



Следствие считает, что

В центре Ростова-на-Дону в четверг утром прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась самодельная бомба, которую нашел прохожий. В результате он получил ранения и госпитализирован. На место происшествия прибыли саперы, территория оцеплена, ведется расследование. О произошедшем сообщили на страницев соцсети "ВКонтакте". Кроме того, о ЧП сообщает"Возле пятой школы (гимназии), на Садовой произошел взрыв, взорвался пакет в 7 часов утра. Мужчине-дворнику оторвало руку. Родителей предупредили", - сказано в паблике "Ростов-на-Дону Главный".Позже в группе появились подробности: "Социалистическая перекрыта от Февраля до Кировского. Все спецслужбы там. Говорят, мужик нес пакет, уронил его, в результате чего произошел взрыв. Вроде оторвало руку, были слышны крики. Так же говорят, что и в самой школе там нашли взрывчатку"."Блокнот Ростов-на-Дону" публикует другую версию - по данным журналистов, дворник нашел бесхозную сумку, которая взорвалась. Одновременно с этим на сайте "Яндекс.Карты" появилась информация, что в этом районе перекрыли движение из-за пожарных. Движение транспорта по улице Социалистическая перекрыто от 7 Февраля до улицы Кировского, пишет Newsru.com."Интерфакс" сообщает, что пострадавшему 46 лет. В результате взрыва ему оторвало кисть правой руки и палец на левой руке. Также он получил ранение в живот, сообщил агентству источник в правоохранительных структурах региона. Сайт don24.ru сообщает, что пострадавшего увезла скорая. Фото с места происшествия появились в Сети.По данным, пострадавший - сторож. Он обходил территорию и заметил подозрительный предмет. После взрыва его госпитализировали в тяжелом состоянии.Между тем РБК со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа Росгвардии сообщает, что пострадавший - "мужчина без определенного места жительства", который "нашел пакет и решил проверить его содержимое", в результате чего ему оторвало кисть руки.Очевидцы сообщили, что дворник поднял фонарик и тот взорвался, сообщается в паблике "Ростов-на-Дону Главный". Позднее эту версию подтвердили в Росгвардии. По данным службы, под фонарик было замаскировано самодельное взрывное устройство (СВУ), передает ТАСС.Информацию о взрыве подтвердили источникив правоохранительных структурах региона. По их данным, инцидент произошел около 07:00 по московскому времени в районе улицы Социалистическая. "По предварительным данным, пострадал мужчина, которому оторвало пальцы на руке", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.Источник "Интерфакса" передает, что, по предварительной версии, мужчина шел по улице и увидел пакет, в котором лежал фонарик: "Он нажал на кнопку и произошел взрыв. Ему оторвало пальцы руки". На месте работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего, добавил собеседник.На место происшествия выехали взрывотехники областного управления Росгвардии. Саперам предстоит обследовать место взрыва на предмет обнаружения других взрывоопасных предметов, а также установить тип и мощность взрывного устройства, сообщилив пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области.В связи с происшествием занятия в школе, рядом с которой произошел взрыв, отменены, школа оцеплена, родителям разослали смски, сообщает сетевое изданиеНапомним, взрыв в вагоне петербургского метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел 3 апреля. По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек, 47 находятся в больницах. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.Следствие считает, что Акбаржон Джалилов имеет отношение к обоим взрывным устройствам. В Генеральной прокуратуре РФ взрыв квалифицировали как теракт. По факту инцидента заведено уголовное дело по ст. 205 ("Теракт") и ст. 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств").







Обсуждение темы: «В центре Ростова-на-Дону рядом со школой прогремел взрыв, есть пострадавший (фото, видео)» Всезнайка 06.04 11:42 [ + 0 – ]

Дворник наверно глухой и плохо видящий...Везде говорят и пишут,что нельзя трогать оставленные сумки и пакеты,а нужно вызвать 02

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