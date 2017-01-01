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Пассажира с муляжом бомбы задержали на станции "Приморская"

10:48
Тэги: метро, бомба, задержания, взрыв, транспорт
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Тэги: метро, бомба, задержания, взрыв, транспорт
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garikgro 11:21, 21 марта

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Людмила Григорьевна, за что мы должны любить власть едро-путинскую!? За то что с 2002 го года нам наобещали всякие блага и ничего не выполнили? За то что власть боится своего народа и боятся противокорупционных мирных митингов? Арестовывают людей и разве... в «Теракт в метро Петербурга: фотографии жертв "кровавого понедельника"»
Меньше надо спиртное лакать было! Думал наворовал из народной казны, так будет ему сплошной праздник!? Всех бы их - едрисню поганую и антинародную острая сердечная недостаточность бы поразила! в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
"Трудно переоценить его вклад в экономическое, социальное, культурное развитие Санкт-Петербурга». Огласите хоть что-нибудь из этого вкада, пожалуйста. в «Матвиенко потрясена смертью сенатора Вадима Тюльпанова»
С начало говорили что в бане подскользнулся,теперь сердце..Сказали бы правду ,в говно пьяный гулял с бабами в сауне и подскользнулся и упал,ничего такого я не вижу все мы люди и мужчины,а то сразу сердце и прочее..Как человека жалко ,как чиновника нет. в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
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