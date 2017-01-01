«Эвакуация многоэтажки на Товарищеском: в доме отключили газ (фото)»

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Общество
Сегодня в Ростове рядом с центральным входом в школу №5 по адресу: ул. Социалистическая, 195 произошел взрыв. По словам очевидцев, пострадал только дворник, ему оторвало руку. Сейчас он в реанимации.
Оригинал материала: http://161.ru/text/newsline/284757137338368.html
Люди! Будьте бдительны!
Началось бл..дь!!! Теперь конечно все про димона, и корупцию забудут...Верное средство...Да и журналюги подвывают от души, по наказу сверху...
мертвым корупция некчему пусть метут всех
Сволочи, на детей рассчитано было. http://www.rostov.kp.ru/daily/26663/3684207/
Предварительная информация такая: дворник, работавший на улице, решил поднять фонарик. Хлопок произошел, когда он его включил.
Состояние 46-летнего Дмитрия Колесника, которого госпитализировали в БСМП-2, оценивают как тяжелое. У него оторвало правую кисть, три пальца на левой руке, а также имеются оскольчатые ранения брюшной полости.
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19:12, 4 апреля
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