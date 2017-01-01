«Эвакуация многоэтажки на Товарищеском: в доме отключили газ (фото)»

Эвакуированные жильцы двух парадных дома в Невском районе Петербурга размещены в ближайшем детском саду.Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на находящегося на месте происшествия заместителя главы районной администрации Алексея Фощана, выведенные на улицу граждане находятся в свободных помещениях детсада №28, и это не мешает работе дошкольного учреждения. На случай, если проверочные мероприятия на Товарищеском проспекте, 22, корпус 1, затянутся, предусмотрена организация горячего питания.В детском саду пребывают около 20 жильцов двух эвакуированных парадных. Остальные – на улице, либо разошлись по своим делам.Как говорят граждане, около семи утра в их квартиры позвонили полицейские. Не объясняя сути опасности, силовики попросили проживающих в девятой и десятой парадных покинуть здание. Вскоре из десятого подъезда вывели троих задержанных – предположительно, южан.Сейчас на месте происшествия находятся автомобили ФСБ, МЧС, "ПетербургГаза". Спасатели готовы к разному развитию ситуации – пожарные рукава присоединены к гидрантам. В оцеплении вокруг дома находятся сотрудники полиции МВД – бойцов Росгвардии нет. В данный момент кинолог с собакой проводит обследование припаркованных рядом с домом автомобилей.