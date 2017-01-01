Еще одного вербовщика из Средней Азии задержали в Петербурге спецслужбы

Обсуждение темы: «Еще одного вербовщика из Средней Азии задержали в Петербурге спецслужбы» Тоскливый Дятел Терпило 06.04 10:32 [ + -1 – ]

Всех их найти и устроить показательный процесс.

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