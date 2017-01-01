13-летний школьник два дня подряд "минировал" станцию метро "Сенная площадь"

В общей сложности семиклассник звонил в полицию пять раз.

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Обсуждение темы:

«13-летний школьник два дня подряд "минировал" станцию метро "Сенная площадь"»

comandante Augusto 06.04 10:02 [ + 1 – ]

Отцу (если он есть в семье) за такие шутки нужно наказать засранца.

Тоскливый Дятел Терпило 06.04 10:34 [ + 0 – ]

Родителей оштрафовать тысяч на сто, впредь другим неповадно будет.

Всезнайка 06.04 11:47 [ + 0 – ]

Да выпороть его надо ремнём по голой заднице прилюдно...С такими,только так и поступать!