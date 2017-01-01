Дом на Товарищеском эвакуировали из-за подозрительного предмета: задержаны трое мужчин (фото)

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Обсуждение темы:

«Дом на Товарищеском эвакуировали из-за подозрительного предмета: задержаны трое мужчин (фото)»

Hиф-Hиф 06.04 10:24 [ + 2 – ]

надеюсь, это были учения. Проверка профессионализма служб и бдительности граждан. Вывод: наша безопасность в надежных руках.

Сергей Соколов 06.04 11:20 [ + -1 – ]

похоже метут всех кто был долгое время в разработке -ищут связи

Тоскливый Дятел Терпило 06.04 11:42 [ + 0 – ]

Спите спокойно жители гррода Санкт-Петербурга. Ваша безопасность в надежных руках.

Неzнайка. 06.04 11:43 [ + 0 – ]

Пора отпуск брать, и валить нахер из СПБ...

Неzнайка. 06.04 11:44 [ + 0 – ]

Тоскливый Дятел Терпило 06.04 11:4......

Ты это родным и близким жертв терракта расскажи.....

14 человек уже спят спокойно, идиот млять...