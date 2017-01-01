Обсуждение темы:

«Таксист таранил карету скорой помощи в ночном ДТП на Обводном канале (фото)»

судя по фото это скорая врезалась в такси. Опыт подсказывает, что скорые часто пренебрегают использованием спецсигналов при нарушении ПДД.