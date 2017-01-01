Таксист таранил карету скорой помощи в ночном ДТП на Обводном канале (фото)
09:30
Тэги: дтп, авто, медицина, обводный канал, фрунзенский район
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Вандалы разгромили могильные плиты на старообрядческом кладбище в Петербурге
- Мусульманина, по ошибке заподозренного в теракте в петербургском метро, уволили с работы
- Открытие в лечении варикоза
- Дмитрий Медведев распорядился создать группы быстрого реагирования по защите метрополитена
- 55-летний развратник надругался в Петергофе над 5-летней девочкой
- Пассажира с муляжом бомбы задержали на станции "Приморская"
- Двое мужчин "развлекались" со школьницей-инвалидом в сауне на Московском
- Эвакуация многоэтажки на Товарищеском: в доме отключили газ (фото)
- Еще одного вербовщика из Средней Азии задержали в Петербурге спецслужбы
- 13-летний школьник два дня подряд "минировал" станцию метро "Сенная площадь"
- В Петербурге медики откачивают двух подростков, отравившихся неизвестными веществами
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«Таксист таранил карету скорой помощи в ночном ДТП на Обводном канале (фото)»
Новые в начале | Новые в конце
Всего комментариев - 1
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
4 апреля
19:12, 4 апреля
Следователи установили личность предполагаемого смертника, устроившего теракт в петербургском метро (27/+2)
Бородач в мусульманской одежде с фотографий из петербургского метро оказался дальнобойщиком и капитаном ВДВ (17/+0)
Следователи установили личность предполагаемого смертника, устроившего теракт в петербургском метро (27/+2)
В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео) (29/+0)
09:36 Дом на Товарищеском эвакуировали из-за подозрительного предмета: задержаны трое мужчин (фото) (6/+6)
19:24, 5 апреля Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности (16/+16)
18:55, 5 апреля Губернатор пригласил горожан на акцию памяти у метро "Технологический институт" 6 апреля (11/+11)
15:50, 5 апреля Теракт в метро Петербурга: фотографии жертв "кровавого понедельника" (14/+14)
Подписка
на новости
на новости
До чего мерзко читать про эту блевонь, агорджоны, модаджоны, джалиевы-хулиевы, тьфу млять грязь... в «Дядя подозреваемого в теракте в петербургском метро не считает его религиозным фанатиком»
Людмила Григорьевна, за что мы должны любить власть едро-путинскую!? За то что с 2002 го года нам наобещали всякие блага и ничего не выполнили? За то что власть боится своего народа и боятся противокорупционных мирных митингов? Арестовывают людей и разве... в «Теракт в метро Петербурга: фотографии жертв "кровавого понедельника"»
Меньше надо спиртное лакать было! Думал наворовал из народной казны, так будет ему сплошной праздник!? Всех бы их - едрисню поганую и антинародную острая сердечная недостаточность бы поразила! в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
"Трудно переоценить его вклад в экономическое, социальное, культурное развитие Санкт-Петербурга». Огласите хоть что-нибудь из этого вкада, пожалуйста. в «Матвиенко потрясена смертью сенатора Вадима Тюльпанова»
С начало говорили что в бане подскользнулся,теперь сердце..Сказали бы правду ,в говно пьяный гулял с бабами в сауне и подскользнулся и упал,ничего такого я не вижу все мы люди и мужчины,а то сразу сердце и прочее..Как человека жалко ,как чиновника нет. в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
5
5