СМИ: после теракта в Петербурге на полицию обрушилась масса звонков от лжеминеров с Украины

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Обсуждение темы:

«СМИ: после теракта в Петербурге на полицию обрушилась масса звонков от лжеминеров с Украины»

comandante Augusto 06.04 10:12 [ + 1 – ]

Хохлы, опомнитесь! Если российские начнут вам звонить в СБУ на ту же тему, вас парализует!