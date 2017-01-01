Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности

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«Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»

арнольд питерский 05.04 19:29 [ + 10 – ]

Это замечательно срал я в гроб этой мрази. Еще бы пукин с медведом сдохли и вся едрисня

ДeдЗахаp 05.04 19:33 [ + 13 – ]

Меньше надо спиртное лакать было! Думал наворовал из народной казны, так будет ему сплошной праздник!? Всех бы их - едрисню поганую и антинародную острая сердечная недостаточность бы поразила!

смерч 05.04 19:56 [ + 7 – ]

С начало говорили что в бане подскользнулся,теперь сердце..Сказали бы правду ,в говно пьяный гулял с бабами в сауне и подскользнулся и упал,ничего такого я не вижу все мы люди и мужчины,а то сразу сердце и прочее..Как человека жалко ,как чиновника нет.

graail2 05.04 19:57 [ + 5 – ]

Такой больоной и при власти. Как это ямало - ненецкие его в сенаторы избрали.......................Странно как-то.

capa 05.04 20:40 [ + 6 – ]

пить надо меньше!

Надежд 05.04 20:57 [ + 4 – ]

Ну блин Собчак два- наелся Виагры и все...а на сердце забыл, видимо красивая девочка была у Тюльпанова. На все на этом и после 50 вообще нельзя в баню.а тут еще и баня с прикрасом 90-х годов...ну пипец...у нас дела не в загсе а в бане решаются. Как человека жаль, как чиновника - мразь и правильно что сдохнул

Волк Лисыч 05.04 20:58 [ + 5 – ]

Если умер подавившись чёрной икрой закусывая коньяк, то это очень красивая смерть,

Надежд 05.04 21:03 [ + 7 – ]

ага, от метро с трагедией в баню, ну нормально а че

я представляю, водиле- в баню гони давай заебали тут уже....

Emilian 05.04 21:40 [ + 4 – ]

Аннушке пришлось разлить масло в бане...

alik1972 05.04 23:11 [ + 1 – ]

По комментам видно как сильно любит народ избранников своих