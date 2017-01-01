Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности
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Общество
Это замечательно срал я в гроб этой мрази. Еще бы пукин с медведом сдохли и вся едрисня
Меньше надо спиртное лакать было! Думал наворовал из народной казны, так будет ему сплошной праздник!? Всех бы их - едрисню поганую и антинародную острая сердечная недостаточность бы поразила!
С начало говорили что в бане подскользнулся,теперь сердце..Сказали бы правду ,в говно пьяный гулял с бабами в сауне и подскользнулся и упал,ничего такого я не вижу все мы люди и мужчины,а то сразу сердце и прочее..Как человека жалко ,как чиновника нет.
Такой больоной и при власти. Как это ямало - ненецкие его в сенаторы избрали.......................Странно как-то.
Ну блин Собчак два- наелся Виагры и все...а на сердце забыл, видимо красивая девочка была у Тюльпанова. На все на этом и после 50 вообще нельзя в баню.а тут еще и баня с прикрасом 90-х годов...ну пипец...у нас дела не в загсе а в бане решаются. Как человека жаль, как чиновника - мразь и правильно что сдохнул
Если умер подавившись чёрной икрой закусывая коньяк, то это очень красивая смерть,
ага, от метро с трагедией в баню, ну нормально а че
я представляю, водиле- в баню гони давай заебали тут уже....
С каких пор банька стала оздоровительным центром? )
Подох - и слава богу. Одной сволочью меньше стало!
П.С. Люди в трауре, а толстый по бабам в баню... А там не осилил девку, наверно... Кувыркаясь, думал, а "что я, упырь, сделал для Питера?" Поняв, что ничего, издох от стыда. Одним словом врагом питерцев и народа стало меньше.
(Всё вышенаписанное - личное мнение Случайного.)
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garikgro 11:21, 21 марта
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