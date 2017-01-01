«Губернатор пригласил горожан на акцию памяти у метро "Технологический институт" 6 апреля»

Губернатор СПб Г.Полтавченко приглашает завтра в 18 часов на акцию памяти у метро Технологический институт. pic.twitter.com/7IYxDTnmVx — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 5 апреля 2017 г.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пригласил горожан на акцию памяти по жертвам теракта, произощедшего 3 апреля в городской метрополитене. Градоначальник пригласил горожан на акцию памяти у Технологического института 6 апреля. Об этом сообщает его пресс-секретарь Андрей Кибитов.Он опубликовал видеообращение губернатора, в котором тот анонсирует встречу на "Технологическом институте" в 18 часов 6 апреля. Как уточнил Кибитов, в Северной столице не запланировано митингов против террора на 8 апреля, передает "Фонтанка.ру".В связи с этим будут ограничены движение транспорта и парковка, сообщает пресс-служба КРТИ. С 16:00 до 20:00 закроют движение на участке Загородного проспекта от Московского проспекта до Рузовской улицы.

С 0:00 до 20:00 будет ограничено движение и запрещена остановка на Введенском канале и Бронницкой улице от дома 5 до Загородного проспекта. Движение на Московском проспекте ограничиваться не будет.