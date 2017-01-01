«Губернатор пригласил горожан на акцию памяти у метро "Технологический институт" 6 апреля»

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Общество
Этому нужно было раньше беспокоиться о наших согражданах, и на его совести их смерть и увечия. Я брезгую полтавским митингом.
Есть телевидение. Приди, оторви зад, обратись к народу с призывом.
А то через подчинённых. Тьфу!
Сам салям алейкум в угоду путинскому режиму - наприиглашал этих обезьян аульных, которые и устроили теракт. Сейчас решил пустить крокодилову слезу! Надо было недоумкам не мирные митинги разгонять - а следить за безапасностью метрополитена!
"..это может стать противовесом антикоррупционным акциям". Это же надо! Люди погибли сколько еще может остаться инвалидами, а они на их несчастье, горе и гробах "противовесные" митинги устраивают!!! Если это не пляски на покойниках, то что это?! А главное, кто обеспечивает безопасность людей как ни власть!?
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19:12, 4 апреля
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