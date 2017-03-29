«Теракт в метро Петербурга: фотографии жертв "кровавого понедельника"»

Специалисты установили личности 13 погибших в результате взрыва, прогремевшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. К настоящему моменту не опознана одна жертва. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко по итогам проведенного главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным оперативного совещания со следственно-оперативной группой, говорится на сайте ведомства. В среду, 5 апреля, следователи начали выдавать родственникам тела погибших.
Накануне глава Минздрава РФ Вероника Скворцова подтвердила, что в результате теракта погибли 14 человек: 11 - на месте происшествия, один человек умер в машине скорой помощи, двое скончались в приемном отделении Мариинской больницы. 49 пострадавших остаются в больницах.
Следственный комитет РФ 4 апреля опубликовал список погибших. В него вошли 10 жертв, чьи личности были установлены к тому моменту.
1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996 (по данным прессы, девушку звали Дильбара)
2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996
3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998
4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966
5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990
6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945
7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991
8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950
9) Петров Денис Романович, 27.12.1991
10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000
Отмечалось, что визуальная идентификация остальных погибших была невозможна, поэтому по ним назначили генетические экспертизы. В ночном сообщении СК говорится, что "на данный момент установлены личности еще двоих погибших", их фамилии не приводятся. В ведомстве отметили, что остается неопознанным один погибший.
Таким образом, Акбаржона Джалилова, подозреваемого в том, что именно он совершил теракт, тоже называют в числе погибших. Фрагментированные останки мужчины были обнаружены в третьем вагоне поезда, передает Newsru.com. Во вторник в СК заявили, что он имеет отношение к обоим взрывным устройствам. Экспертами-криминалистами были обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилась бомба.
"Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку со взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", - говорилось в сообщении СК.
Между тем пресса пишет подробности о жертвах теракта. Как отмечает Life.ru, при взрыве погиб 25-летний Денис Петров - чемпион России по армейскому рукопашному бою. В тот день он ехал на очередную тренировку. Петров имел титул чемпиона Санкт-Петербурга и Ленинградской области по кикбоксингу, у него был коричневый пояс по кекусинкай каратэ. Последний год Петров работал тренером по рукопашному бою.
Также в теракте погибла известная создательница авторских кукол Ирина Медянцева. Во время взрыва она закрыла собой дочь Елену, писала газета "Комсомольская правда". Ирина умерла от тяжелых травм в машине скорой помощи. Елену доставили после взрыва в Мариинскую больницу, ее состояние стабильное. Как выяснилось, ее погибшая мать - двоюродная тетя Марии Левкиной, жены бывшего солиста группы "На-на" Владимира Левкина.
Сообщалось, что первыми к вечеру 3 апреля были опознаны трое погибших при взрыве: 71-летний Юрий Налимов, 18-летняя Ксения Малюкова и уроженец Казахстана Максим Арышев, которого вначале считали предполагаемым террористом-смертником, позже эта информация была опровергнута.
Как пишет "Медуза", 20-летний погибший Максим Арышев приехал в Петербург из Казахстана. Он учился на третьем курсе Санкт-Петербургского государственного экономического университета, специализировался на информационных системах и технологиях. 3 апреля Арышев возвращался домой после занятий, в вагоне метро он оказался в эпицентре взрыва, из-за чего было выдвинуто подозрение, что именно он подорвал бомбу.
"Медуза" выяснила, что погибшая 21-летняя Дильбара Алиева, которая умерла в ночь на 4 апреля в больнице, училась в Петербургском государственном университете путей сообщения. Вначале сообщалось, что Дильбара - гражданка Азербайджана, но потом выяснилось, что она россиянка.
Сокурсники Дильбары с факультета "Экономики и менеджмента" вспоминают Дильбару как красивую, умную, добрую и интеллигентную девушку, пишет "Фонтанка.ру". Прощание с ней состоялось в среду в Петербурге, похоронят Дильбару в Азербайджане. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по социальной политике, в среду тело Дильбары Алиевой было отправлено на родину.
Как сообщают "Аргументы и факты", 18-летняя Ксения Малюкова училась в Акушерском колледже Санкт-Петербурга. "Давыдов.Индекс" пишет, что, по словам родственников, в понедельник девушка возвращалась с практики, которую она проходила в инфекционной детской больнице. В центр Санкт-Петербурга Ксения направлялась на встречу с молодым человеком.
Уважаемая Газета, вы специально помещаете в колонку справа якобы самые популярные комментарии? Буквально все эти комменты в одном стиле, человеконенавистническом стиле, ну, очевидно же, что пишет кто-то по заказу, не могут люди думать одинаково и изо дня в день - как под копирку. Всех "облаять", обозвать, но главное - оскорбить власть, облить грязью. В Питере не такие комментаторы живут, не такие уроды, от имени которых тут все и комментируется. Перечитайте свои комменты и поймете, что критика справедлива.
Людмила Григорьевна, за что мы должны любить власть едро-путинскую!? За то что с 2002 го года нам наобещали всякие блага и ничего не выполнили? За то что власть боится своего народа и боятся противокорупционных мирных митингов? Арестовывают людей и развели коррупцию, кризис и нищету с безработицей, по всей стране?
Прежде чем кого то вам обвинять и предъявлять претензии? Надо свои мозги включать! Если они у вас есть? Не все ещё промыты путинскими СМИ и ТВ каналами?