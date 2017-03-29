Теракт в метро Петербурга: фотографии жертв "кровавого понедельника"

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«Теракт в метро Петербурга: фотографии жертв "кровавого понедельника"»

Людмила Григорьевна 05.04 16:47 [ + -6 – ]

Уважаемая Газета, вы специально помещаете в колонку справа якобы самые популярные комментарии? Буквально все эти комменты в одном стиле, человеконенавистническом стиле, ну, очевидно же, что пишет кто-то по заказу, не могут люди думать одинаково и изо дня в день - как под копирку. Всех "облаять", обозвать, но главное - оскорбить власть, облить грязью. В Питере не такие комментаторы живут, не такие уроды, от имени которых тут все и комментируется. Перечитайте свои комменты и поймете, что критика справедлива.

ДeдЗахаp 05.04 17:34 [ + 6 – ]

Людмила Григорьевна, за что мы должны любить власть едро-путинскую!? За то что с 2002 го года нам наобещали всякие блага и ничего не выполнили? За то что власть боится своего народа и боятся противокорупционных мирных митингов? Арестовывают людей и развели коррупцию, кризис и нищету с безработицей, по всей стране?

Прежде чем кого то вам обвинять и предъявлять претензии? Надо свои мозги включать! Если они у вас есть? Не все ещё промыты путинскими СМИ и ТВ каналами?