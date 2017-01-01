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Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за совершение теракта в метро Петербурга

20:20, 5 апреля
Тэги: теракт, смерть, взрыв, бомба, метро, пострадавшие
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Тэги: теракт, смерть, взрыв, бомба, метро, пострадавшие
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Общество
Обсуждение темы:
«Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за совершение теракта в метро Петербурга»
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Vignat 05.04 23:29 [ + 1 ]

С терактом все понятно уже. А как там митинги дальнобойщиков, а также против коррупции? Как там Димон вообще?

Milord 06.04 00:13 [ + 0 ]

Ну, чтобы гестапка, пардон,ФСБ призналась, не дождётесь!

Всего комментариев - 2

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