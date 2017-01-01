Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за совершение теракта в метро Петербурга

Предполагается разные теории этого явления, в том числе и конспирологические.

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Обсуждение темы:

«Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за совершение теракта в метро Петербурга»

Vignat 05.04 23:29 [ + 1 – ]

С терактом все понятно уже. А как там митинги дальнобойщиков, а также против коррупции? Как там Димон вообще?