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Сотовые операторы решили поддержать петербуржцев возвратом денег за звонки в день теракта (фото)

14:49
Тэги: связь, теракт, метро, взрыв
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Тэги: связь, теракт, метро, взрыв
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garikgro 11:21, 21 марта

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