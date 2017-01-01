В Ленобласти во время демонстрации навыков по газорезке мужчина уронил на себя железобетонную стену
19:52, 5 апреля
Тэги: смерть, тело, работа, ленобласть
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Как Матвиенко не быть потрясённой смертью Тюльпанова!? Вместе, одно время, город разворовывали. Подельники, как ни как! в «Матвиенко потрясена смертью сенатора Вадима Тюльпанова»
До чего мерзко читать про эту блевонь, агорджоны, модаджоны, джалиевы-хулиевы, тьфу млять грязь... в «Дядя подозреваемого в теракте в петербургском метро не считает его религиозным фанатиком»
ДeдЗахаp 05.04 09:50 [ + 1 – ]
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У Матвиенки сынок за время ее правления заработал 1 миллиард долларов и стал официальным миллиардером. Как сказал Чубайс: "просто повезло" в «Матвиенко потрясена смертью сенатора Вадима Тюльпанова»
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У Матвиенки сынок за время ее правления заработал 1 миллиард долларов и стал официальным миллиардером. Как сказал Чубайс: "просто повезло" в «Матвиенко потрясена смертью сенатора Вадима Тюльпанова»
Людмила Григорьевна, за что мы должны любить власть едро-путинскую!? За то что с 2002 го года нам наобещали всякие блага и ничего не выполнили? За то что власть боится своего народа и боятся противокорупционных мирных митингов? Арестовывают людей и разве... в «Теракт в метро Петербурга: фотографии жертв "кровавого понедельника"»
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