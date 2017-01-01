В Ленобласти во время демонстрации навыков по газорезке мужчина уронил на себя железобетонную стену

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Пострадавший скончался на месте происшествия.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 4 апреля на территории СПК «Приневское» в деревне Терпилицы обнаружено тело 41-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ссадин в правой височной области головы.



По предварительной информации, погибший прибыл на территорию СПК «Приневское» в целях трудоустройства. Во время демонстрации своих навыков по газорезке изделий он производил работы по демонтажу железобетонных строений путем отсоединения стен от несущих конструкций. Повреждения мужчина получил при падении отсоединенной стены.



"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Следователем устанавливается правильность организации соблюдения правил техники безопасности на производстве, также будет запрошена вся необходимая документация", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Волосовском районе Ленинградской области демонстрация навыков по газорезке закончилась для 41-летнего мужчины смертью: на него упала стена железобетонного строения.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 4 апреля на территории СПК «Приневское» в деревне Терпилицы обнаружено тело 41-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ссадин в правой височной области головы.По предварительной информации, погибший прибыл на территорию СПК «Приневское» в целях трудоустройства. Во время демонстрации своих навыков по газорезке изделий он производил работы по демонтажу железобетонных строений путем отсоединения стен от несущих конструкций. Повреждения мужчина получил при падении отсоединенной стены."В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Следователем устанавливается правильность организации соблюдения правил техники безопасности на производстве, также будет запрошена вся необходимая документация", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти 70-летнюю женщину раздавило бревнами во время заготовки дров.





