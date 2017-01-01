Рыбалка на озере Мокрое не задалась: 62-летняя женщина провалилась под лед и утонула

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«Рыбалка на озере Мокрое не задалась: 62-летняя женщина провалилась под лед и утонула»

Hиф-Hиф 05.04 19:33 [ + 0 – ]

жилет спасательный? не, не слышала. Ну и поделом!