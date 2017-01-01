Машиниста взорванного поезда и еще двух сотрудников петербургского метро наградили знаком "Почетный работник транспорта РФ" (фото)

Награды вручил министр транспорта Максим Соколов.

Награды вручил министр транспорта Максим Соколов. ТАСС со ссылкой на министерство.



Награждены дежурная по станции Инна Шмелева, машинист 1-го класса электродепо "Выборгское" Александр Каверин и инспектор по станциям службы контроля на метрополитене Альберт Сибирских.



"Сегодня мы почтили память погибших 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга. Этих жертв могло быть и больше, если бы не мужество и самоотверженность наших коллег. Это дежурный по станции Шмелева Нина Сергеевна, которая в числе первых пришла на помощь пассажирам при высадке из поврежденного поезда и грамотно организовала эвакуацию пассажиров со станции.





Нина Шмелева



"Это машинист 1-го класса электродепо "Выборгское" Каверин Александр Леонтьевич, который вывел поврежденный взрывом состав из задымленного тоннеля на станцию "Технологический институт" и тем самым спас жизни сотен людей.





Александр Каверин



"Это инспектор по станциям службы контроля на метрополитене Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Петербургский метрополитен" Сибирских Альберт Владимирович, который обнаружил взрывное устройство на станции "Площадь Восстания" и дал своевременный сигнал к закрытию станции для пассажиров, избежав тем самым новой трагедии", - сказал Соколов.



Напомним,



Следствие считает, что Министр транспорта РФ Максим Соколов наградил троих сотрудников петербургского метрополитена знаком "Почетный работник транспорта РФ" за их действия после взрыва на станции "Технологический институт", передаетсо ссылкой на министерство.Награждены дежурная по станции Инна Шмелева, машинист 1-го класса электродепо "Выборгское" Александр Каверин и инспектор по станциям службы контроля на метрополитене Альберт Сибирских."Сегодня мы почтили память погибших 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга. Этих жертв могло быть и больше, если бы не мужество и самоотверженность наших коллег. Это дежурный по станции Шмелева Нина Сергеевна, которая в числе первых пришла на помощь пассажирам при высадке из поврежденного поезда и грамотно организовала эвакуацию пассажиров со станции.Нина Шмелева"Это машинист 1-го класса электродепо "Выборгское" Каверин Александр Леонтьевич, который вывел поврежденный взрывом состав из задымленного тоннеля на станцию "Технологический институт" и тем самым спас жизни сотен людей.Александр Каверин"Это инспектор по станциям службы контроля на метрополитене Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Петербургский метрополитен" Сибирских Альберт Владимирович, который обнаружил взрывное устройство на станции "Площадь Восстания" и дал своевременный сигнал к закрытию станции для пассажиров, избежав тем самым новой трагедии", - сказал Соколов.Напомним, взрыв в вагоне петербургского метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел 3 апреля. По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек, 47 находятся в больницах. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.Следствие считает, что Акбаржон Джалилов имеет отношение к обоим взрывным устройствам. В Генеральной прокуратуре РФ взрыв квалифицировали как теракт. По факту инцидента заведено уголовное дело по ст. 205 ("Теракт") и ст. 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств").







Обсуждение темы: «Машиниста взорванного поезда и еще двух сотрудников петербургского метро наградили знаком "Почетный работник транспорта РФ" (фото)» dexter 05.04 14:39 [ + 5 – ]

Внушительную премию таким людям давать следует. А значки пионэрам на грудь прикалывали.

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