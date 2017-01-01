На юго-западе Петербурга автобус снес трамвай: есть пострадавшие (фото)

ДТП произошло сегодня утром на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести.

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Обсуждение темы:

«На юго-западе Петербурга автобус снес трамвай: есть пострадавшие (фото)»

МИФОДИЙ 05.04 13:54 [ + -2 – ]

если мудак водитель

МИФОДИЙ 05.04 13:56 [ + -2 – ]

а может у него был умысел

МИФОДИЙ 05.04 13:58 [ + -2 – ]

МОЖЕТ ОН НА ТАРАН

МИФОДИЙ 05.04 14:00 [ + -2 – ]

проверить всех работников Гортранса

НЕСТОР 05.04 14:05 [ + 0 – ]

А может он чурка?