На юго-западе Петербурга автобус снес трамвай: есть пострадавшие (фото)
13:28
Тэги: дтп, транспорт, пострадавшие, красносельский район
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«На юго-западе Петербурга автобус снес трамвай: есть пострадавшие (фото)»
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