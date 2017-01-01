После теракта в петербургском метро за психологической помощью обратились около 1200 человек

80% обращений касались судьбы конкретных людей. 80% обращений касались судьбы конкретных людей.



На данный момент ведется работа по оказанию дистанционной психологической помощи и информационной поддержки пострадавшим и их родственникам по горячим линиям, открытым в Москве и Петербурге.



80% обращений касались судьбы конкретных людей, 6% обратившихся интересовала обстановка в зоне ЧС, а также ход работ по ликвидации последствий взрыва, выплаты компенсаций, информация о поиске вещей и документов. 5,5% обратившихся просто выражали сочувствие, высказывали слова поддержки и соболезнования.



К работе по ситуации привлечено 35 специалистов-психологов Центра, которые обеспечивают оказание экстренной психологической помощи пострадавшим, госпитализированным в лечебные учреждения города, и их родственникам, а также психологическое сопровождение процедуры опознания тел погибших.



"На протяжении всего времени поддерживается связь с родственниками пострадавших и с семьями погибших, оказывается вся необходимая помощь, как психологического характера, так и организационного", - говорится в сообщении.



Ранее об оказании психологической помощи пострадавшим в результате взрыва в метро заявляла и Петербургская епархия Русской православной церкви. "Сразу по получении информации об адресах больниц в каждую из них будут направлены священнослужители для оказания духовной поддержки родственникам и пострадавшим людям", - сообщили в пресс-службе епархии. Для этих целей задействованы священники, специально обученные оказанию психологической помощи в трудных ситуациях.



По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия семьям пострадавших и погибших в случае необходимости будет также оказана материальная помощь, пишет Newsru.com.



Оперативную связь между епархией и управлением МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также с городским комитетом по социальной политике осуществляет руководитель епархиального отдела по благотворительности и социальному служению протоиерей Николай Брындин.



Напомним,



Следствие считает, что Около 1200 обращений поступило в Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России после теракта в метро Санкт-Петербурга. Всего, включая дистанционную работу, помощь оказана в 1197 случаях обращений, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра.На данный момент ведется работа по оказанию дистанционной психологической помощи и информационной поддержки пострадавшим и их родственникам по горячим линиям, открытым в Москве и Петербурге.80% обращений касались судьбы конкретных людей, 6% обратившихся интересовала обстановка в зоне ЧС, а также ход работ по ликвидации последствий взрыва, выплаты компенсаций, информация о поиске вещей и документов. 5,5% обратившихся просто выражали сочувствие, высказывали слова поддержки и соболезнования.К работе по ситуации привлечено 35 специалистов-психологов Центра, которые обеспечивают оказание экстренной психологической помощи пострадавшим, госпитализированным в лечебные учреждения города, и их родственникам, а также психологическое сопровождение процедуры опознания тел погибших."На протяжении всего времени поддерживается связь с родственниками пострадавших и с семьями погибших, оказывается вся необходимая помощь, как психологического характера, так и организационного", - говорится в сообщении.Ранее об оказании психологической помощи пострадавшим в результате взрыва в метро заявляла и Петербургская епархия Русской православной церкви. "Сразу по получении информации об адресах больниц в каждую из них будут направлены священнослужители для оказания духовной поддержки родственникам и пострадавшим людям", - сообщили в пресс-службе епархии. Для этих целей задействованы священники, специально обученные оказанию психологической помощи в трудных ситуациях.По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия семьям пострадавших и погибших в случае необходимости будет также оказана материальная помощь, пишет Newsru.com.Оперативную связь между епархией и управлением МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также с городским комитетом по социальной политике осуществляет руководитель епархиального отдела по благотворительности и социальному служению протоиерей Николай Брындин.Напомним, взрыв в вагоне петербургского метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел 3 апреля. По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек, 47 находятся в больницах. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.Следствие считает, что Акбаржон Джалилов имеет отношение к обоим взрывным устройствам. В Генеральной прокуратуре РФ взрыв квалифицировали как теракт. По факту инцидента заведено уголовное дело по ст. 205 ("Теракт") и ст. 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств").







Обсуждение темы: «После теракта в петербургском метро за психологической помощью обратились около 1200 человек» Изя Чемпион Вернулся 05.04 16:46 [ + 1 – ]

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