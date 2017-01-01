Обсуждение темы:

«В Петербурге задержали группу вербовщиков террористов из Средней Азии»

Главное, не устраивать сейчас охоту на ведьм. Не все же они такие. Не стоит отождествлять каждого мигранта из Средней Азии с террористом.

Не пускать шваль аульную к нам и не будет терактов, безработицы и криминала! Неужели такие простые истины не доходят до тупорылой едрисни? Которая по своей убогости всё, как те шуты и скоморохи экономику в стране "повышают, через аульных гастеров!