"У страха глаза велики": Житель Ленобласти сообщил в полицию о подозрительном "татарине" с огнетушителем

По словам очевидца, мужчина прятал агрегат в пакет.

По словам очевидца, мужчина прятал агрегат в пакет.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 4 апреля около 15 часов по телефону «02» позвонил житель Мурино. Мужчина рассказал, что получасом ранее видел на эскалаторе станции метро «Площадь Александра Невского» парня «нерусского» вида, похожего на «татарина», ростом около 190 см, в темно-синей куртке и с бумажным пакетом в руках.



В свертке заявитель разглядел огнетушитель, при этом мужчине показалось, что парень прятал содержимое от прохожих.



Сотрудники дежурной смены попытались подробнее расспросить заявителя. Мужчина сообщил, что чуть позже он видел того же парня, но якобы уже без пакета. Больше ничего из него вытянуть не удалось.



Отметим, что сутки спустя после Житель Ленинградской области заявил в полицию о подозрительном пассажире в метро. Мужчину напугал "татарин" с огнетушителем, спрятанным в пакете.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 4 апреля около 15 часов по телефону «02» позвонил житель Мурино. Мужчина рассказал, что получасом ранее видел на эскалаторе станции метро «Площадь Александра Невского» парня «нерусского» вида, похожего на «татарина», ростом около 190 см, в темно-синей куртке и с бумажным пакетом в руках.В свертке заявитель разглядел огнетушитель, при этом мужчине показалось, что парень прятал содержимое от прохожих.Сотрудники дежурной смены попытались подробнее расспросить заявителя. Мужчина сообщил, что чуть позже он видел того же парня, но якобы уже без пакета. Больше ничего из него вытянуть не удалось.Отметим, что сутки спустя после теракта в метро, унесшего жизни 14 человек , в правоохранительные органы поступило несколько десятков звонков о подозрительных лицах и даже о грядущих взрывах. Так, у тром 4 апреля на несколько часов закрывался участок синей ветки от «Московской» до «Петроградской» после звонка неизвестного о том, что в тоннеле находится взрывоопасный предмет. Проверяли и станцию "Достоевская"







Обсуждение темы: «"У страха глаза велики": Житель Ленобласти сообщил в полицию о подозрительном "татарине" с огнетушителем» Неzнайка. 05.04 15:38 [ + 2 – ]

То ли еще будет...

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