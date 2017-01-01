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«В Ленобласти трое разбойников с пистолетом напали на почтовый "УАЗ", перевозивший пенсии»

Не разбойники напали на "УАЗ", перевозивший пенсии, а подонки, которые хотели оставить без денег пенсионеров!