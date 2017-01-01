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«В Сестрорецке негодяй под видом мастера ЖЭКа украл у 91-летнего старика 30 тысяч рублей»

Все эти едрисьи ЖЭКа и в самом деле обирают и выворачивают карманы пенсионерами всем остальным квартиросъёмщикам! Так что жуликам и негодяям есть у кого поучиться! Весь опыт перенят у пживчиков, во власти!