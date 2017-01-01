Грузовик и три иномарки встретились в ДТП на Киевском шоссе: есть пострадавшие

Травмы получили трое взрослых и трое детей.

Травмы получили трое взрослых и трое детей.



Как сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области, это произошло сегодня около 10:05 на 159-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков. По предварительной версии, водитель «Ниссана» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Вольво». От удара грузовик откинуло на встречку, где он ударил две машины: «Хёндэ» и «Фольксваген».



Пострадали шесть человек: трое взрослых и трое несовершеннолетних. Степень полученных ими травм и личные данные устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним,

Тяжёлая авария случилась сегодня в Лужском районе Ленинградской области. Столкнулись четыре автомобиля.Как сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области, это произошло сегодня около 10:05 на 159-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков. По предварительной версии, водитель «Ниссана» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Вольво». От удара грузовик откинуло на встречку, где он ударил две машины: «Хёндэ» и «Фольксваген».Пострадали шесть человек: трое взрослых и трое несовершеннолетних. Степень полученных ими травм и личные данные устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, в минувшие выходные в городе Кириши Ленинградской области произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого травмы получил маленький ребенок





