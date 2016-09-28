НАК опроверг сообщения о готовящихся новых терактах и пригрозил разносчикам слухов уголовной ответственностью (фото)
12:06
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«НАК опроверг сообщения о готовящихся новых терактах и пригрозил разносчикам слухов уголовной ответственностью (фото)»
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Неzнайка. 05.04 12:19 [ + 7 – ]
Где этот нак был когда киргизкая мразота спокойно получила паспорт РФ? Где был нак когда псина готовила теракт?
Где этот нак был когда киргизкая мразота спокойно получила паспорт РФ? Где был нак когда псина готовила теракт?
Не умеете работать- тогда нефиг и 3/14здеть...
монк-аль-ахри 05.04 13:02 [ + 1 – ]
реакции населения на теракт и реакции властей на реакции населения пока классические, как в учебниках их описывают. просто бери и приводи в лекциях. так что никакой особой русской цивилизации нет. и особых русских духовностей и ментальностей тоже нет. спите спокойно, дорогие товарищи! вы такие же как и все!
Всего комментариев - 2
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