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«НАК опроверг сообщения о готовящихся новых терактах и пригрозил разносчикам слухов уголовной ответственностью (фото)»

Где этот нак был когда киргизкая мразота спокойно получила паспорт РФ? Где был нак когда псина готовила теракт? Не умеете работать- тогда нефиг и 3/14здеть...

реакции населения на теракт и реакции властей на реакции населения пока классические, как в учебниках их описывают. просто бери и приводи в лекциях. так что никакой особой русской цивилизации нет. и особых русских духовностей и ментальностей тоже нет. спите спокойно, дорогие товарищи! вы такие же как и все!