Обсуждение темы:

«В список экстремистских материалов попало изображение накрашенного Путина»

Кстати, тут недавно мелькнуло судебное решение, согласно которому человек был оправдан, поскольку вот этот лозунг про некую религиозную конфессию и прерывание жизни им был употреблен без восклицательного знака, в то время как экстремистской признана версия исключительно с восклицательным знаком. ;-))