Кремль дал указания регионам организовать антитеррористические митинги по всей стране

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«Кремль дал указания регионам организовать антитеррористические митинги по всей стране»

Hиф-Hиф 05.04 12:51 [ + 5 – ]

А что помешает террористам явиться на эти митинги и там в толпе что-нибудь опять взорвать?

монк-аль-ахри 05.04 13:15 [ + 3 – ]

Лучше бы шаманов с Севера завезли. От их камлания больше пользы, чем от этих медвежатских сборищ. Усравшийся медведь от террора никогда не защитит.