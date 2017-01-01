Дядя подозреваемого в теракте в петербургском метро не считает его религиозным фанатиком

В ходе обысков сыщики не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств. В ходе обысков сыщики не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств. ИА "24.kg" .



По его словам, племянник регулярно посещал мечеть, но не был замечен в приверженности экстремистским взглядам. На остальные вопросы журналистов мужчина отвечать отказался, объяснив это тем, что "толком не общается со своей родней".



Имаджон Джалилов приходится братом отцу Акбаржона. Сам Акбаржон родился 1 апреля 1995 года. У него был российский паспорт, хотя изначально сообщалось о киргизском гражданстве подозреваемого. Однако МИД Киргизии это официально опроверг, передает ТАСС.



Также Акбаржон никогда не попадал в поле зрения правоохранителей: не привлекался и к административной ответственности, не значился в оперативных базах, в том числе как экстремист, сообщил источник агентства в правоохранительных органах.



У Акбаржона есть младший брат Аброржон, 1999 года рождения, и взрослая сестра. Вся семья, кроме сестры, живет в городе Ош в Киргизии. Однако, по словам соседей, накануне сообщения о теракте в Петербурге родственники Акбаржона куда-то исчезли, передает ИА "24.kg".



При этом после теракта сообщалось, что родных подозреваемого забрали правоохранители для допроса. Позднее сообщалось, что мать и отец Джалилова прибыли в Санкт-Петербург на опознание.



Кроме того, по месту жительства Акбаржона в Петербурге прошли обыски. Однако сыщики не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



"Кроме того, в квартире нет следов того, что мужчина занимался экстремистской деятельностью", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что, по одной из версий, подозреваемого или снабдили устройством в день теракта, или же есть отдельное помещение, где он и собирал бомбы.



"Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, уточняет, что обыски проводились по месту жительства Джалилова на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга. По его словам, тот факт, что в квартире не нашли взрывчатых устройств, "наводит на мысль, что у Джалилова были сообщники, которые снабдили его самодельным взрывным устройством".



Напомним,



Следствие считает, что

Дядя подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро Имаджон Джалилов утверждает, что его племянник Акбаржон Джалилов не был религиозным фанатиком, сообщаетПо его словам, племянник регулярно посещал мечеть, но не был замечен в приверженности экстремистским взглядам. На остальные вопросы журналистов мужчина отвечать отказался, объяснив это тем, что "толком не общается со своей родней".Имаджон Джалилов приходится братом отцу Акбаржона. Сам Акбаржон родился 1 апреля 1995 года. У него был российский паспорт, хотя изначально сообщалось о киргизском гражданстве подозреваемого. Однако МИД Киргизии это официально опроверг, передает ТАСС.Также Акбаржон никогда не попадал в поле зрения правоохранителей: не привлекался и к административной ответственности, не значился в оперативных базах, в том числе как экстремист, сообщил источник агентства в правоохранительных органах.У Акбаржона есть младший брат Аброржон, 1999 года рождения, и взрослая сестра. Вся семья, кроме сестры, живет в городе Ош в Киргизии. Однако, по словам соседей, накануне сообщения о теракте в Петербурге родственники Акбаржона куда-то исчезли, передает ИА "24.kg".При этом после теракта сообщалось, что родных подозреваемого забрали правоохранители для допроса. Позднее сообщалось, что мать и отец Джалилова прибыли в Санкт-Петербург на опознание.Кроме того, по месту жительства Акбаржона в Петербурге прошли обыски. Однако сыщики не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Кроме того, в квартире нет следов того, что мужчина занимался экстремистской деятельностью", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что, по одной из версий, подозреваемого или снабдили устройством в день теракта, или же есть отдельное помещение, где он и собирал бомбы."Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, уточняет, что обыски проводились по месту жительства Джалилова на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга. По его словам, тот факт, что в квартире не нашли взрывчатых устройств, "наводит на мысль, что у Джалилова были сообщники, которые снабдили его самодельным взрывным устройством".Напомним, взрыв в вагоне петербургского метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел 3 апреля. По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек, 47 находятся в больницах. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.Следствие считает, что Акбаржон Джалилов имеет отношение к обоим взрывным устройствам. В Генеральной прокуратуре РФ взрыв квалифицировали как теракт. По факту инцидента заведено уголовное дело по ст. 205 ("Теракт") и ст. 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств").







Обсуждение темы: «Дядя подозреваемого в теракте в петербургском метро не считает его религиозным фанатиком» Неzнайка. 05.04 11:47 [ + 1 – ]

До чего мерзко читать про эту блевонь, агорджоны, модаджоны, джалиевы-хулиевы, тьфу млять грязь... Евгений Усенко 05.04 12:00 [ + 0 – ]

Раисенин что тут скажешь

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