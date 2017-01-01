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«Фура с 18 тоннами сухофруктов пропала по дороге из Петербурга в Химки»

Хоть бы содержимое фуры, не попало в руки путинсим едристам! То враз уничтожить могут, как "вражеское" продовольствие!? Что с убогих и тупых взять? Это они доказали! При дефиците продуктов в стране и росте цен - едрисню это не останавливает. Воюют с продовольствием санкционированным, только так. Прыти хватает! Это же не за безопасностью метро следить!