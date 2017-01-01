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«Станцию метро "Парк Победы" накануне "заминировала" 12-летняя пятиклассница»

"Шутница" пятиклашка привыкла, что ей всё дозволено. Видать была воспитана по едрисье-крашенниниковскому методу, который в госдуре протащила большинством голосов ЕР. Кстати, остальные фракции были против.

По этому закону надо во всём угождать своему чаду. Иначе, под суд и могут лишить родительских прав!