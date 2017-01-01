Обсуждение темы:

«Разлагающиеся трупы двух безработных нашли в квартире на Кузнецовской»

Разлагающая власть едрисья, разлагающие трупы и безработица, широкомасштабная и всеобъемлющая! Таковы реалии сегодняшней власти, обещалкиных-обиралкиных!

И, на фоне всего этого, завоз навозу ишачьего, для "подъёма" экономики!? Доколе!?