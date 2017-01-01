Теракт в петербургском метро унес жизнь чемпиона России по рукопашному бою

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«Теракт в петербургском метро унес жизнь чемпиона России по рукопашному бою»

ДeдЗахаp 05.04 10:04 [ + 6 – ]

Очень жалко, что погиб хороший человек и спортсмен! Из за разгильдяйства путино-едрисьего режима! Умеет режим антинародный, лишь, мирные демонстрации, антикорруционные разгонять. А, в вопросах безопасности метрополитена они полные нули. Земля Пухом! Очень жаль!