Следователи провели обыски в квартире у предполагаемого виновника теракта в Петербурге

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«Следователи провели обыски в квартире у предполагаемого виновника теракта в Петербурге»

ДeдЗахаp 05.04 10:18 [ + 3 – ]

Все обыски, задержания и аресты - должны были проводится до теракта! Пока люди не погибли!

Тем более о теракте было известно заранее, до взрыва. Умеют, только, мирные демонстрации разгонять и людей, хватать, которые против коррупции и произвола путино-медвежьего!