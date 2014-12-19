Матвиенко потрясена смертью сенатора Вадима Тюльпанова
09:27
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Общество
Обсуждение темы:
«Матвиенко потрясена смертью сенатора Вадима Тюльпанова»
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ДeдЗахаp 05.04 09:50 [ + 8 – ]
Как Матвиенко не быть потрясённой смертью Тюльпанова!? Вместе, одно время, город разворовывали. Подельники, как ни как!
Bloempje 05.04 10:02 [ + 5 – ]
так потрясена, что приняв очередные 100 грамм, блеванула не отходя от руля власти?...
Иванов1 05.04 10:20 [ + 5 – ]
ДeдЗахаp 05.04 09:50 [ + 1 – ]
ДeдЗахаp 05.04 09:50 [ + 1 – ]
Подельники, как ни как!
У Матвиенки сынок за время ее правления заработал 1 миллиард долларов и стал официальным миллиардером. Как сказал Чубайс: "просто повезло"
Пишичитай 05.04 10:38 [ + 5 – ]
трясись, сука, трясись! Ты бы да следующая - можешь накатить пол стаканчика по этому поводу.
Всего комментариев - 7
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