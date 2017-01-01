Медведев распорядился выделить из бюджета 50 млн семьям погибших и пострадавших при теракте в Петербурге

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«Медведев распорядился выделить из бюджета 50 млн семьям погибших и пострадавших при теракте в Петербурге»

ДeдЗахаp 05.04 09:57 [ + 4 – ]

Почему выделить 50 млн рублей из бюджета, пострадавшим в теракте!? Выделил бы из своего наворованного фонда! Не обеднел бы, корурупционер кризисный! Чай, немало из гос. казны народной украл!