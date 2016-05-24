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Театры и концертные залы Петербурга отменяют мероприятия из-за траура

09:10
Тэги: театр, музеи, музыка, теракт, смерть, взрыв, бомба, метро, чп
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Тэги: театр, музеи, музыка, теракт, смерть, взрыв, бомба, метро, чп
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Это смешно даже звучит "начались суды над участниками протестов против коррупции" не тех вы судите...не тех... в «В Петербурге начались суды над участниками протестов против коррупции»
Вся судебная система работает в пользу государства,а оно у нас продажное... в «В Петербурге начались суды над участниками протестов против коррупции»
Логично ожидать, что скоро состоится санкционированный митинг в поддержку коррупции. в «В Петербурге начались суды над участниками протестов против коррупции»
А когда Сердюкова посадят? в «В Петербурге начались суды над участниками протестов против коррупции»
люди в камерах годами ждут суда, а тут как то сразу суд нашел время, дождутся они суки настоящего гнева людского!! в «В Петербурге начались суды над участниками протестов против коррупции»
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