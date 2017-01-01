СМИ: В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов

Сенатор Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге на 53-м году жизни, сообщают «Фонтанка.ру» и. По данным «Фонтанки.ру», смерть сенатора носит бытовой характер.По информации издания, Вадим Тюльпанов неудачно поскользнулся в бане и ударился головой. По данным источника «Интерфакса», сенатор получил перелом основания черепа. «Фонтанка.ру» сообщает, что на место происшествия выехал спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и руководство правоохранительных органов Санкт-Петербурга.Как отмечает ИА "Росбалт", последний раз Вадим Тюльпанов появился на публике днем 4 апреля. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у станции метро "Технологический институт", где был совершен теракт, и объявил, что терроризм является угрозой всему миру. "Надо понимать, что мы находимся на войне", - сказал Тюльпанов.Вадим Тюльпанов — член Совета федерации Федерального собрания России от Ненецкого автономного округа, председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета федерации. С 2003 по 2011 год господин Тюльпанов был председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

По данным прессы, сенатор поскользнулся в бане и ударился головой, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Обсуждение темы:

«СМИ: В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов»

махоня 04.04 20:27 [ + 0 – ]

Да ....

махоня 04.04 20:31 [ + 11 – ]

а что он делал в бане, когда все остальные ликвидировали последствия? Странная смерть?

монк-аль-ахри 04.04 20:36 [ + 11 – ]

баня - слабое место питерских политиков. Стульчак тоже после баньки умер. А сколько в Кировской бане было девочек? Может просто не осилил? Или Виагры перебрал? Как и "отец русской юриспруденции"?

Hиф-Hиф 04.04 20:37 [ + 4 – ]

какая нелепая и ужасная смерть

morgana 04.04 20:37 [ + 9 – ]

Умер вадим, да и с ним. Много в Питере нагадил. Первый пошел.

арнольд питерский 04.04 20:41 [ + 9 – ]

хоть одна сволочь сдохла

смерч 04.04 21:08 [ + 1 – ]

Арнольд ..красавчик..Это типа Будь здоров славик,что б ты сдох скотина!

Сергей кругов 04.04 21:11 [ + 3 – ]

вадик приезжает в питер что бы красиво упасть.Кто же на этот раз будет крайний.

домик для уточки медведева 04.04 21:17 [ + 5 – ]

Неожиданная новость...

graail2 04.04 21:22 [ + 6 – ]

На фото притон, а не банька. Правда, для представителя ненецкого народа - это и за баньку сойдет.

Брежнев 04.04 21:25 [ + 4 – ]

Помёр Максим - ну и уй с ним!

Положили его в гроб - и мать его оп!

Одной гадостью меньше стало. Надеюсь, рогатые-хвостатые в аду ему сковородку уже разогрели.

Ну или котёл вскипятили...

2405 04.04 21:34 [ + 4 – ]

Хорошая новость. Давно пора.

смерч 04.04 21:37 [ + 3 – ]

На икре чёрной подскользнулся.

Vignat 04.04 21:38 [ + 3 – ]

Столько жира и с такой харей, давно уже должен был подскользнуться!

Ларcон57 04.04 21:52 [ + -10 – ]

Какая утрата....Мы скорбим

Тоскливый Дятел Терпило 04.04 22:22 [ + -6 – ]

О мертвых либо хорошо, либо ничего...

Андрей Дударев 04.04 22:38 [ + 7 – ]

путин бы с медведем поскользнулись бы ещё. Я был бы очень рад, как и большинство россиян, которые за них не голосовали, но те избрались сами.



Ларcон57 04.04 22:41 [ + -8 – ]

за всех не говори

Сергей Григорьев 04.04 22:42 [ + 8 – ]

А ведь на его месте мог быть путин. Но увы.

Андрей Дударев 04.04 22:47 [ + 6 – ]

Ларсон тебя это не касается, ты в меньшинстве...в голубом.

Шиворотнавыворот 04.04 22:48 [ + 9 – ]

Сергей Григорьев, Не мог бы. Там столько резины на морде, что он как резиновый мячик отпрыгнул от земли.

Сергей Григорьев 04.04 22:54 [ + 7 – ]

Шиворотнавыворот,согласен,этого обстоятельства я не учёл.

ДeдЗахаp 04.04 23:47 [ + 2 – ]

Трезвый бы не убился. Напился на украденые у народа деньги в стельку!