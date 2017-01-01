«СМИ: В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов»

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Общество
а что он делал в бане, когда все остальные ликвидировали последствия? Странная смерть?
баня - слабое место питерских политиков. Стульчак тоже после баньки умер. А сколько в Кировской бане было девочек? Может просто не осилил? Или Виагры перебрал? Как и "отец русской юриспруденции"?
вадик приезжает в питер что бы красиво упасть.Кто же на этот раз будет крайний.
На фото притон, а не банька. Правда, для представителя ненецкого народа - это и за баньку сойдет.
Помёр Максим - ну и уй с ним!
Положили его в гроб - и мать его оп!
Одной гадостью меньше стало. Надеюсь, рогатые-хвостатые в аду ему сковородку уже разогрели.
Ну или котёл вскипятили...
путин бы с медведем поскользнулись бы ещё. Я был бы очень рад, как и большинство россиян, которые за них не голосовали, но те избрались сами.
Ларсон тебя это не касается, ты в меньшинстве...в голубом.
Сергей Григорьев, Не мог бы. Там столько резины на морде, что он как резиновый мячик отпрыгнул от земли.
Трезвый бы не убился. Напился на украденые у народа деньги в стельку!
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19:12, 4 апреля
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